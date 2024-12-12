Yağışların ardından dev kayalar yola yuvarlandı: Yol kapandı

Zeytin hasat sezonu olması ve Aydın ile Ödemiş arasındaki en kestirme yol olması dolayısıyla oldukça işlek olan yolda meydana gelen heyelan sırasında kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu. Heyelanın ardından kayaların yolu tamamen kapatması dolayısıyla karayolu ulaşıma kapandı. Bölgede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ilgili karayolu ekiplerinin sevk edildiği öğrenilirken, bölgede ulaşımın ise aktarmalı olarak devam ettiği öğrenildi.