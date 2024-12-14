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Haberler İzmir "Engelliyim, gidecek yerim yok" diyerek yardım istemişti... Sokakta yaşayan adam ölü bulundu

"Engelliyim, gidecek yerim yok" diyerek yardım istemişti... Sokakta yaşayan adam ölü bulundu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Buca ilçesinde vatandaştan 'Engelliyim ve gidecek yerim yok. Ağabeyim doktor' diyerek yardım isteyen 58 yaşındaki sokakta yaşayan adam, sabah saatlerinde ölü halde bulundu.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Engelliyim, gidecek yerim yok diyerek yardım istemişti... Sokakta yaşayan adam ölü bulundu

Son dakika İzmir olayları... İzmir'deki olay, Buca ilçesi Güven Mahallesi 392 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta tek başına yaşayan ve bir apartmanın altında yaşayan adam, dün bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yardım isteyen ve soğuktan öleceğini söyleyen 58 yaşındaki Adnan Kale, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından hareketsiz halde yatarken görüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine sokağa gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kale'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye doktorları tarafından yapılan kontrollerde Adnan Kale'nin vücudunda darp izi olmadığı tespit edildi. Adnan Kale'nin cansız bedeni, yapılan kontrolün ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne götürüldü.

'LÜTFEN BANA YARDIM EDİN' DEMİŞTİ

Öte yandan, dün bir vatandaş tarafından videoya alınan Adnan Kale'nin 'Lütfen bana yardım edin. Soğuktan öleceğim. Engelliyim ve gidecek yerim yok. Ağabeyim doktor' dediği anlar yürek burktu.

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