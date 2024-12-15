İzmir’de mimarlık öğrencilerinin Karantina Adası projeleri sergilendi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, yaklaşık üç ay boyunca İzmir'in Urla ilçesindeki Karantina Adası ve çevresi hakkında araştırma yaptı. Mimar adayları, yaptıkları araştırmalar üzerinde bir sene boyunca çalışarak 'su bilinci, Urla'da yağmur suyu hasadı, sulu boya, yer altı devinimi, kaybolan mekanlar, Urla'nın kentsel dokusu, sıfır çizgisi, kaybolan tarih' konularında projeler üretti.

Çalışmalar arasında dereceye giren projeler, Tahaffuzhane binasında sergilendi. Dereceye giren projelerin sahiplerine teşekkür plaketi verilen törende, tarihi ve arkeolojik zenginlikleri ile bilinen Urla'nın doğal ve mimari değerlerini koruma noktasında zorluklarla karşı kaşıya kalındığına dikkat çekildi. Sergide asıl amacın Karantina Adası'nı ve Urla'yı korumak, doğal ve kültürel değerleri görünür kılmak olduğu vurgulandı.

"PROJELERİ İLERİYE DÖNÜK OLARAK KULLANACAĞIZ"

Yapılan projelere ilişkin bilgi veren Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Dr. Doğan Demirel, "1865 yılından beri Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü hizmetinde bulunan bu ada, başta karantina hizmetleri için kullanıldı, sonrasında da Urla Devlet Hastanesi olarak hizmet verdi. Pandemi döneminde ve on ili etkileyen deprem felaketinden sonra da vatandaşlarımızı misafir ettik. Benzer durumlarda yine kullanılacak. Ayrıca elimizde bulunan Tahaffuzhane denilen bu tarihi yapıları müze şekline çevirip insanların görmesini sağlamak, ziyaretlerine açmak istedik. Şu an Ortadoğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin ada ve Urla ile ilgili proje çalışması vardı. Biz de müze yapmak istediğimiz için onlara bu imkanı sağladık. Bir sergi yaptılar. İleriye dönük olarak onların yaptıkları projeleri kullanacağız. Eski yıllarda bu maksatla kullanılan yerlerin hepsi dünyada müze olarak kullanılıyor.

Buranın tarihini yaşatmak istediğimiz için burayı Karantina Müzesi yapmak istiyoruz. Ocak ayından bu zamana kadar 5 bin 350 kişi ziyaretimize geldi. Karantina Adası, birinci derece sit alanında olduğu için ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımızı kontrollü olarak 20-25 kişilik gruplar halinde başlarında görevlendirdiğimiz kendi ekiplerimiz eşliğinde içeriye alıyoruz" dedi.

"URLA'YI VE İZMİR'İ ARAŞTIRDIK"

Bahadır Pehlivan adlı öğrenci ise, "Bu projeler Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde okuyan yaklaşık 33 öğrencinin olduğu bir grubun bitirme projeleridir. 1 yıl boyunca Urla'yı, İzmir'i araştırdık. Birçok farklı konuların olduğu alanlarda araştırmalar yapıp kaynaklar bulduk, teoriler yazdık. Doğa, geçmiş kalıntılar, insanların yaşamı ve daha birçok konuda hep beraber projeler ürettik" dedi.

Sergiye Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Dr. Doğan Demirel, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Ankara Üniversitesi Limantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu, Urla Karantina Adası Müdürü Turgut Yılmaz, Urla Kent Konseyi Başkanı Hadi Başman, Orta Doğu Teknik Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri katıldı.