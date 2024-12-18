‘Genç Osman’ çetesine baskın: Yedi şüpheli cezaevinde

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince dört ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı. 2020 yılından itibaren 'Tasarlayarak öldürme' suçundan aranan ve geçen haziran ayında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp tutuklanan "Genç Osman" lakaplı Refik Çalışkan'ın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

TEFECİLİK VE YAĞMA

ELEBAŞI Refik Çalışkan'ın cezaevine girdikten sonra da örgütün liderliğini sürdürdüğü ve mensuplarına talimat vermeye devam ettiği, örgüt üyelerinin ise başta Tire ilçesi olmak üzere Bayındır, Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kumar oynanması için yer temini ve imkan sağlama, tefecilik, yağma" suçlarını işlediği tespit edildi. 10 Aralık'ta belirlenen adreslere yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.