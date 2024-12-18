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Haberler İzmir İzmir ve Aydın’da FETÖ operasyonu! 41 şüpheli yakalandı

İzmir ve Aydın’da FETÖ operasyonu! 41 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... Terör örgütleriyle bağlantısı olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İzmir ve Aydın dahil 9 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-31" operasyonlarında 41 şüpheli gözaltına alındı.

AA

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İzmir ve Aydın’da FETÖ operasyonu! 41 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-31" operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İzmir ve Aydın’da FETÖ operasyonu! 41 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Ankara, İstanbul ve Kayseri merkezli Muş, Bursa, Aydın, İzmir, Ordu ve Tekirdağ olmak üzere 9 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-31" operasyonları düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonlar sonucu 41 şüpheli yakalandı.

İzmir ve Aydın’da FETÖ operasyonu! 41 şüpheli yakalandı

Şüpheliler hakkında örgütün "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, "Gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde barınmak ve örgütün kripto haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olmak suçlarından savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.

İzmir ve Aydın’da FETÖ operasyonu! 41 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptığı paylaşımında, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok.

İzmir ve Aydın’da FETÖ operasyonu! 41 şüpheli yakalandı

Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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