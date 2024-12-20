Temizlik ihalesi hiç temiz değil

Karş��yaka Belediyesi'nde son günlerde tartışma konusu olan ve adrese teslim ihale olduğu gerekçesi ile adliyelik olan temizlik işleri çöp aracı kiralama ihalesinin perde arkasını AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse ile AK Parti Karşıyaka Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Hasan Ünal, Yeni Asır'a anlattı.

"FİRMA MI KALMADI!"

Başkan Köse, 2011 yılından beri Karşıyaka Belediyesi'nin açtığı temizlik ihalelerini ülkede hiç firma kalmamış gibi sahipleri ve ortakları aynı olan iki farklı isimdeki aynı firmaların kazandığını, son ihalede bir usulsüzlük olduğunu iddia etti. Karşıyaka Belediyesi'nin işçilik ve akaryakıt hariç olarak çöp toplama, taşıma ve çevre temizlik hizmetleri için açtığı 'Araç kiralama hizmeti alım işi' ihalesini 218 milyon 656 bin 188 lira ile ÇEVLOG Ayrıştırma ve Geri Kazanım Lojistik Anonim Şirketi kazandığına değinen Köse, Başkan Behice Yıldız Ünsal'ın Aralık ayı meclisindeki sözlerini hatırlattı.

ÜNSAL'DAN İTİRAF

Başkan Yıldız Ünsal'ın, "23 firma dosya indirdi. 7 tanesi istekli olup, teklif sundu. Fakat 6 tanesi teminat olarak 1 ile 5 lira arasında para yatırdı. Bu da geçerli bir şey değil. 7 tanesi dosyayı indirip, sadece biri teminat verdiği için tek firma kaldı. ÇEVLOG'tu. Böyle devam etmek zorunda kaldık" dediğini anlatan Köse, "Başkan da aslında konuşmasında itiraf ediyor. 7 firmadan ne hikmetse 6 tanesi, 1 ile 5 lira arasında teminat yatırıyor ve bu da şartnameye uymadığı için 6 firma eleniyor. Daha önceki meclis kayıtlarında da var, başkan başka firmaları da davet edeceğiz demişti. Fakat gördük ki 2011 yılından itibaren ÇEVLOG ve ALTAŞ isimli iki firma var" dedi.

"NİYE SATIN ALINMADI"

Firmaların İstanbul firması olduğunu söyleyen Köse, "Sahipleri, ortakları ve adresleri aynı. Başkan da zaten mecliste 'Vermek zorunda kaldık' ifadesi ile açıkça ihalede bir usulsüzlük olduğunu, adrese teslim bir ihale olduğunu, rekabet ortamının ortadan kaldırıldığını açıkça gösteriyor. 7 firma arasındaki ilişkilerin araştırılıp nasıl oyun ve düzen kurduklarını ortaya çıkartacağız" diye konuştu. Diğer ilçe belediyelerinin çöp toplama araçları için kiralanma yöntemi yerine satın alma yoluna gittiği ifade eden Köse, "Yaptığımız basit araştırmada 30-34 tane aracın sıfır kilometre satın alma bedelleri 130 milyon civarında. Aldığımız duyuma göre ihaledeki araçların bazıları 4 yaşında araçlar ve iş göremez durumda. Siz 2 yıllığına bu araçları KDV hariç 218 milyon liraya kiralıyorsunuz. Siz bu arabaları 24 ay vadeli satın alsanız en az 10 yıl çok rahat kullanabilirsiniz" diye konuştu.

MECLİSİ CEPTEN YÖNETİYOR

Hasan Ünal ise, yaklaşık maliyetin 237 milyon lira olduğu bir ihalede en amatör firmanın şartnameye baktığında yüzde 3'ü kadar teminat yatırması gerektiğini bildiğini, firmaların ne kadar teminat yatırıp yatırmadıkları ile ilgilenmediklerini ancak burada büyük bir basiretsizlik olduğunu söyledi. Behice Yıldız Ünsal'ı birilerinin silkeleyip 'Sen bir belediye başkanısın' demesi gerektiğini ifade eden Ünal, "Çünkü bir belediye başkanının rekabet koşulları oluşmadığından dolayı ihaleyi iptal etme yetkisi vardır, bu yetki kendisine verilmiştir ancak 'Biz bu firmaya vermek zorunda kaldık' demek acizliktir" dedi. Belediye meclis toplantılarını Başkan Behice Yıldız Ünsal'ın yönetmediğini iddia eden Ünal, "Mecliste özellikle muhalif taraftan kendisine ne zaman bir soru yöneltilse, cep telefonuna bu esnada cevaplar geliyor. Telefonu eline alıyor ve ne yazıyorsa onu okuyor. Kendisi bi haber. Ne yazık ki Aralık ayı meclisinde de ihale ile ilgili ona bu talihsiz açıklamayı yaptıran da Yıldız Ünsal'ı zor duruma soktu. Yani meclisi bir cep telefonu yönetiyor. Nasıl ve kimden geliyor tabi onu bilmiyoruz" diye konuştu.