Yarış pistinden şantiye alanına! Ümit Ülkü: Yapılan yatırımlar ziyan oldu

İzmir Bornova'da bulunan İzmir Park Yarış Pisti'nin alanı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Fen İşleri Müdürlüğü'ne devredildiği öğrenilirken alana parke taşlarının yığılmaya başlandığı görüldü. Pınarbaşılılar ise pist alanının planlarda rekreasyon alanı olduğunu ifade ederek yeşil alan olarak kente kazandırılmasını istiyor. Sayıştay raporlarına konu olan İzmir Park Yarış Pisti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

'BÜYÜK BİR YANLIŞ'

12 yıl boyunca faaliyet gösteren Ülkü Yarış Pisti'nin sahibi, milli sporcu ve şampiyon pilot Ümit Ülkü ise tesisin 2 sene önce kapatılmasına ve şantiye alanına dönüştürülmesine ilişkin olarak şöyle söyledi: "Tesisin işletmeciliğini 2010 senesinden beri severek yapıyordum. Çünkü yıllarca bütün yarışlar sadece İzmir'de yapıldı. Dünyanın pek çok yerinde yarışan şampiyonların birçoğu burada eğitim aldı. Bu kadar önemli bir sorumluluğa sahip pistin kapanması üzücü. Tesisin kapatılma gerekçesi olarak araçların ve motorların gürültüsünü bahane ettiler. Fakat o alan yerleşim yerlerinden önce vardı. Evler çok daha sonra inşa edildi. 2 yıldan beri orası çöplüğe döndü. Bütün yatırımlar ziyan oldu. Yeni bir tesis açılmadan kapatılması büyük yanlıştı. Belediye başkanları, bu pistin Türk Motor Sporları'na ve İzmir turizmine kattığı değerin farkında değiller."