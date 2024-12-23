İzmir’in meşhur mandalinası dalında satıldı! 35 ülkeye gönderildi

Türkiye, 2023'te yaklaşık 1,9 milyon tonluk mandalina üretimi ile dünyada üçüncü sırada yer aldı. Mandalina üretiminin önemli merkezlerinden İzmir'de ise 2024 sezonunda 45 bin 502 dekar alanda 152 bin 16 ton rekolte bekleniyor.
Kentte çoğunlukla çekirdeksiz, kolay soyulabilen ve ihracat için tercih edilen satsuma cinsi mandalina üretiliyor. Satsuma, ihracatta en fazla tercih edilen mandalina türü olarak ön plana çıkıyor.
Ürünleri Rusya, Ukrayna ve Almanya başta olmak üzere 35 ülkeye gönderilen İzmirli çiftçiler, hasadın son günlerini yaşıyor. Sabahın erken saatlerinde bahçelere gelerek mandalinaları toplayan üreticiler ve işçiler, yoğun mesai harcıyor.