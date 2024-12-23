İzmir’in meşhur mandalinası dalında satıldı! 35 ülkeye gönderildi

Kaliteyle ilgili bir sorun yaşanmadığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Yıl ortalamalarına bakıldığında yüzde 2'lik kayda değer olmayan düşüş var. Bu da ağacın yorgunluğuna ve iklimdeki anormal değişimlere bağlı. Uzun yıllar ortalamasına baktığımızda üretim, ortalama seviyede. Bu günlerde satsuma mandalinası hasadının sonlarındayız. Bu yıl iklim koşulları, ürünün aniden olgunlaşmasını sağlayınca hızlı bir hasada girildi. Bu sene önceki yıla göre hasadı, 10 gün öncesinde tamamlamış olacağız."



