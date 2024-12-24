İzmir’de FETÖ/PDY operasyonu: 31 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün "Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, dağılma sürecinde olan örgütün yeniden yapılanması ve örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla yeni yöntem arayışında oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Toplam 35 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ile şüphelilerin adreslerindeki arama/el koyma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.