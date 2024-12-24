Opera binası için ihaleye çıkılacak

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Mavişehir'de inşası yarım kalan opera binasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tugay, İzmirlilerin opera binası istediklerini, bu nedenle yakında ihaleye çıkılacağını duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Aziz Kocaoğlu'nun inşaatına 2018 yılında başladığı Karşıyaka Mavişehir'deki opera binası, Kocaoğlu'ndan sonra göreve gelen Tunç Soyer döneminde atıl olarak kalmıştı.

Konuya ilişkin ihale süreçleri ve yapımı üstlenen firmayla sorun yaşandığı dile getirilmiş, inşaat çalışması durmuştu. Tugay, opera binasının akıbetiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, söz konusu alan için Mavişehir ve Karşıyaka sakinleriyle konuştuğunu anlattı. Tugay, "Opera binası olacak. Buna ben karara vermedim, çok sayıda insanla konuştum, insanlar oranın opera binası olmasını istiyor. Yakın zamanda oranın da ihalesini yaparak, işe başlayacağız. Halkımız opera binası istiyor" dedi.

ÖNCE LUNAPARK SONRA DA HOLLER KALDIRILACAK

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kültürpark'taki lunaparkın kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Lunapark'ın İzmir'e yakışmadığını belirten Tugay, işletmeciyle belediye arasında sözleşme olmadığını ve lunaparkın işgalci konumunda olduğunu ifade etti. Lunaparkta bulunan oyuncakların kırık ve paslı olduğunu vurgulayan Tugay, bu alanın yeşil alana dönüştürülmesini tercih ettiğini söyledi. Ayrıca, Kültürpark'taki mevcut hollerin de yıkılacağını, yeni belediye binası yapıldıktan sonra bu binaların yeşil alan olarak kullanılacağını belirtti.