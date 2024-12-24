SİT alanından ARKAS çıktı

İZMİR'İN turizm merkezi Çeşme'de doğal SİT statüsündeki deniz manzaralı dev parseller, otel ve günübirlik tesis alanının gizli sahibinin Lucien Arkas ve kuzeni öğrenildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca askıya çıkarılan planlardaki parsellerin Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas ve kuzeni Günay Guy Pagy'e ait olması tepki topladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen hafta Çeşme Çakabey Mahallesi'nde 507 Ada 24, 25, 26, 27, 28, 102, 132 ve 134 parseller ve 506 ada 28 parsele ilişkin imar planını askıya çıkardı. Askıya çıkan plana göre; 439 bin 962 metrekare büyüklüğündeki bölgenin 180 bin 323 metrekaresi otel alanı, 95 bin 593 metrekaresi günübirlik tesis alanı, 42 bin 548 metrekaresi rekreasyon alanı, 31 bin 438 metrekaresi yol alanı, 83 bin 87 metrekaresi ise tarım alanı ilan edildi. Söz konusu parsellerin dördü Arkas'a, beşi kuzeni Günay Guy Pagy'ye ait çıktı.

2018'DE REDDEDİLMİŞTİ

PLAN sınırlarında Arkas'ın maliki olduğu 262 bin metrekare, Pagy'nin maliki olduğu 174 bin metrekare arazi yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde, 2018 yılında hazırlanan ve Çeşme, Urla ile Karaburun'da 3 ilçe ve 428 kırsal yerleşmeyi içine alan "Batı Bölgesi Planı" nazım imar planına, bölgede arazisi olan birçok iş insanının yanı sıra Lucien Arkas ve Günay Guy Pagy de itiraz etmiş, ancak bu itirazlar Büyükşehir Belediyesi'nin 12 Mart 2018 tarihli meclis toplantısında oy çoğunluğu ile reddedilmişti.