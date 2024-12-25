Tire’nin yeni Hükümet Konağı hizmete açıldı

İZMİR Tire'de, yapımına yaklaşık 2 yıl önce başlanan yeni Hükümet Konağı törenle hizmete açıldı. Adnan Menderes bulvarı üzerindeki eski SSK hastanesinin bulunduğu alana inşa edilen modern binanın açılışına İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, İl Başkanı Bilal Saygılı ile vatandaşlar katıldı. Modern mimarisi, geniş otopark alanı ve teknolojik altyapısıyla dikkat çeken bina, ilçedeki kamu hizmetlerinin kalitesini arttırıyor. Binanın şehrin doğal dokusuna uygun bir mimari tarzda yapıldığını belirten İzmir Valisi Süleyman Elban, "İki yıl gibi kısa bir sürede hızla tamamlanan binamız yaz aylarından bu yana hizmet veriyor. Tire'nin ve ulusal tarihimizden esintiler taşıyan benzer eserleri ülkemizin her yerine nakış nakış işleyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.