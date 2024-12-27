İzmir’de kazada ölen liseli Yağmur’dan geriye bu görüntüler kaldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Buca ilçesinde dün öğrencileri taşıyan servisin park halindeki tıra çarptığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Kazada yaşamını yitiren Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf müzik bölümü öğrencisi Yağmur Özçelebi için ailesi ve arkadaşları yas tutuyor.
Fatih ve Meltem Özçelebi çiftinin tek çocuğu olan Yağmur'un, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyduğu, ilkokulda gitar çalmaya başladığı öğrenildi.
Lise Geçiş Sınavı'nın (LGS) ardından lisenin yetenek sınavını geçen Özçelebi, bu eğitim döneminde müzik bölümüne yerleştirildi.