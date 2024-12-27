İzmir’de kazada ölen liseli Yağmur’dan geriye bu görüntüler kaldı

Liseye adım atan ve ileride müzisyen olma hayali kuran Yağmur, gitarın yanı sıra piyano ve yan flütte yeteneğiyle ön plana çıkıyordu.



Ailesiyle 14 Aralık'ta yaş gününü kutlayan Özçelebi'den geriye öğretmeni ve arkadaşlarının da katıldığı bir etkinlikte gitar çaldığı anlara ait cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler kaldı.

Görüntüde, gitarıyla Mor ve Ötesi'nin "Bir Derdim Var" parçasını çalan lise öğrencisi Özçelebi'ye müzik öğretmenlerinin de eşlik ettiği anlar yer alıyor.



Genç kızın cenazesi, Bayraklı ilçesindeki Manavkuyu Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Bayındır Arpacık Mezarlığı'na defnedilecek.

