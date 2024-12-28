Konyalılardan Yeşilay ve Mehmetçik Vakfı’na destek

İZMİR Konyalılar Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nın geleneksel Konyalı bürokratlar buluşma toplantısına bu ay Yeşilay Şube Başkanı Prof. Dr. Dilek Takımcı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden emekli avukat Bekir Şahiner katıldı. Şahiner, hemşehrilerine "Suçun Ensesinde Yargı" adlı kitabını hediye etti, kitabın karşılığında hayır kurumlarına bağış yapılmasını istedi. Toplam 16 kitap için Yeşilay ve Mehmetçik Vakfı'na 16 bin lira bağış toplandı. Yeşilay İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Dilek Takımcı Yeşilay "Vatandaşlarımız YEŞİLAY35 yazarak 2423 e mesaj göndererek ya da Halk bankası IBAN hesabına bağış yaparak destek olabilirler" diye konuştu.