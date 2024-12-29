Sağlık çalışanlarından moral konseri

İZMİR'DE sağlık çalışanları, onkoloji servisinde tedavi gören kanser hastalarına moral konseri verdi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türk Halk Müziği korosu tarafından etkinlik düzenlendi. Aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu müzik grubu tarafından hastalara şarkılar söylendi. Eğlenceli zaman geçiren hastalar hem moral depoladı hem de göbek attı.

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Sinem Albayrak

Programa dair konuşan Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Sinem Albayrak, "Kemoterapi ünitemizde tedavi alan onkoloji hastalarımızın moral ve motivasyonu için çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu sene de yeni yıla girerken hastanemiz Türk Halk Müziği Korosu eşliğinde hastalarımızla buluştuk. Hastalarımızın tedavisine bir katkı ve pozitif yansıma olacağını düşünüyoruz. Hep beraber güzel zaman geçirdik. Hastalarımız zor bir tedavi sürecinden geçiyor. Moralleri sağlıklarındaki gerileme hissiyle birlikte bozuluyor. Amacımız, hastaların bu ilaçlarla birlikte hastalığı yenmelerine yardımcı olmak. Müzikler çalındı, şarkılar söylendi. Hastalar eşlik etti. Onlar için de güzel bir zaman oldu. Bizler de mutlu olduk" diye konuştu.