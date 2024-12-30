İzmir’de uyuşturucu operasyonu! Bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar

Son dakika İzmir haberleri...İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balçova ilçesinde bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu öğrendi. Önceki gün harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi.

EN YÜKSEK METAMFETAMİN MİKTARI

Evde yapılan aramalarda toplam 219 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda F.M. (34) ve J.E. (32) gözaltına alındı. 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet yetkilileri, bu rakamın İzmir'de bugüne kadar ele geçirilen en yüksek metamfetamin miktarı olduğunu açıkladı.