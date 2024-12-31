Karabağlar’da grev kapıya dayandı

25 Ocak tarihine kadar bir anlaşma sağlanmazsa alınan grev kararının hayata geçeceği bildirildi. Karabağlar Belediyesi'nin şirketlerinden KAR-BEL'de örgütlü Genel İş İzmir 5 No'lu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ve belediye bürokratları arasında gerçekleşen 11. dönem Toplu İş Sözleşmesi(TİS) görüşmeleri tıkandı. Belediyede çalışan bine yakın işçinin yakından takip ettiği TİS sürecinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen son oturumda belediye yevmiye, ikramiye ve bütün sosyal haklar için yüzde 12'lik zam teklifinde bulundu. Ancak verilen zam teklifinin yetersiz olması görüşmelerin tıkanmasına neden oldu. Sendika grev sürecini başlatmaya karar verdi. Yılın son gününde yapılacak eylemle grev kararı belediye binası ve şantiyelere asılacak.