Efes’te heyecan yaratan yeni rota! Çok daha farklı ve zengin bir gezi rotası

Aybek, çalışmaların Stadyum Caddesi'nde yoğunlaştığını anlatarak, "Daha önce Efes'i ziyaret eden bir turist, artık çok daha farklı ve zengin bir gezi rotasıyla karşılaşacak." dedi.



Bu rota sayesinde Efes'te daha önce çok bilinmeyen yeni bir alanın ziyaretçilere açılacağını ifade eden Aybek, "Stadyum Caddesi'ndeki sütunlar ve zemin kaplamaları dönemindeki dokusuyla gün yüzüne çıkarıldı. Yeni planlanan giriş noktasından kentin kalbine, antik tiyatro ve Liman Caddesi ile kesişen çok önemli bir destinasyon oluşturduk. Caddenin kot düzenlemeleri ve devrik haldeki sütunların ayağa kaldırılmasıyla bu alan daha da zenginleşecek." diye konuştu.