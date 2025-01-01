Efes’te heyecan yaratan yeni rota! Çok daha farklı ve zengin bir gezi rotası

Antik dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı'na ev sahipliği yapan Efes, tarih öncesinden başlayarak Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait izleriyle Anadolu'nun zengin tarihini sergiliyor.
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Sonsuz Efes" projesi kapsamında yıl boyunca sürüyor.
Geçmişin en büyük turizm, ticaret ve liman kentlerinden biri olan Efes, 161 yıldır devam eden kazı çalışmalarıyla arkeoloji dünyasına katkı sağlıyor.
Antik kent, henüz tamamı ortaya çıkarılmamasına rağmen geçmişin izlerini bugüne taşıyan önemli bir merkez olarak ilgi görüyor.