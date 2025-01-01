Ege sularında 96 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'İN Dikili ve Urla ilçeleri açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi Madra Çayı mevkisinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, 2'si çocuk 25 düzensiz göçmeni yakaladı. Urla ilçesinde de 10'u çocuk 26 düzensiz göçmeni kurtardı. Çanakkale Bozcaada ilçesi açıklarında da lastik botla ilerleyen bir grubu tespit etti. Harekete geçen ekipler, bottaki 45 düzensiz göçmeni yakaladı.