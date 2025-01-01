İzmir’de 200 milyonluk bileti satan bayi konuştu

Biberci çok kısa süredir bilet sattığını vurgulayarak, "3 ay önce gezici bayi olarak işe başladım. Bu sürede ve Bergama'ya çıkması güzel ve sevindirici. Bileti sattığım tahliliyi tebrik ederiz. 3 ay önce başladığım satışta bir kişiye ikramiye kazandırmak mükemmel bir duygu." dedi.

"İkramiye sabit bayilere çıkar", "Bergama'dan ikramiyeli bilet çıkmaz" algısını kırdığını kaydeden Biberci, "Bileti alan kişinin hemen kendisini deşifre edeceğini düşünmüyorum. Biz buradayız, talihli bizi de görür inşallah. Yılbaşında 150 bin liralık 1400 civarında yılbaşı bileti sattım. Kendime bilet ayırdım ama maalesef çıkmadı." diye konuştu.