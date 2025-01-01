İzmir’de 200 milyonluk bileti satan bayi konuştu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de, Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği üç biletten birini satan gezici bayi Serkan Biberci, çekiliş için kendine ayırdığı bilete ikramiye çıkmadığını, ancak büyük ikramiyeyi kazanan bileti satmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Bergama ilçesinde emekli olduktan sonra Milli Piyango'nun gezici bayiliğini yapmaya başlayan 48 yaşındaki Biberci, büyük ikramiye kazanan üç çeyrek biletten birini satmanın sevincini yaşıyor.
Cumhuriyet Caddesi'nde seyyar tezgahında bilet satan Biberci, AA muhabirine Milli Piyango'nun gezici bayiliğine 3 ay önce başladığını söyledi.
Büyük ikramiye kazanan biletin Bergama'dan satıldığını duyduğunda heyecanlandığını belirten Biberci, Milli Piyango yetkililerinin kendisini arayarak şanslı bileti satmasından dolayı tebrik ettiğini ifade etti.