İzmirli kadınlardan bağımlılıkla mücadele dayanışması

İZMİR Kadın Kuruluşları Birliği ve Yeşilay İzmir Şube Başkanlığı'nın düzenlediği "İzmirli Kadınlarla El Ele Bağımlılıkla Mücadele" sempozyumu Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yeşilay İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, "Özellikle kadınlar olarak, bağımlılıkla mücadelede öncü rol üstlenmemiz büyük önem taşıyor. Kadın dayanışması, bağımlılıkla mücadeledeki en güçlü silahımızdır. Hep birlikte, bilinçlendirme faaliyetleri ve eğitim programları ile bu sorunun başlamadan önlenmesine katkı sağlayabiliriz" dedi.