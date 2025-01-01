İZMİR'İN Buca ilçesinde ölüm yolu olarak anılan ve geçmişte birçok yaralanmalı ve ölümlü trafik kazasının yaşandığı güzergahta alınan önlemler sonrası yol daha güvenli hale getirildi. Buca Belediyesi AK Parti eski Meclis Üyesi Mustafa İnce'nin de belediye meclisine sunduğu önergelerle öncülük ettiği yolda her iki şerit genişletilip ortasına çelik refüjler konularak olası büyük trafik kazalarının da önüne geçilmiş oldu. Yola uyarıcı levhalar yerleştirilerek, belirli aralıklarla hız denetimleri de yapılmaya başlandı.

Buca ile Kaynaklar arasındaki trafik kazalarının önemli ölçüde azalmasını sağlayan çalışmalarda belediye meclisine sunduğu önergelerle önemli rol oynayan isimlerden biri olan dönemin Buca Belediye AK Parti Meclis Üyesi Mustafa İnce, "O dönem bizlere destek olan Buca Kaymakamlığı'na, Buca İlçe Jandarma Komutanlığı'na, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Birçok vatandaşımız bu noktada hayatını kaybetmişti. Verdiğim önergelerle bu konuya dikkat çekmeyi başarmıştık. İyi ki önerileri vermişim. Bugün ölüm yolu, artık yaşama giden yol oldu" diye konuştu.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ VATANDAŞI BEZDİRDİ

İZMİR Tire'de, başta Atatürk mahallesi olmak üzere kentin birçok yerinde sıkça yaşanan enerji kesintileri vatandaşı canından bezdirdi. Kesintilerin, 'planlı bakım ve yenileme çalışmaları' adı altında gerçekleştirildiğini belirten vatandaşlar, "Gecesi ayrı gündüzü ayrı. Hafta içi ayrı, hafta sonu ayrı. Kesintilerin gerekçesi ise çok bilindik. Bu neyin bakımı? Aylardır bakım çalışmaları bitmez mi?" şeklinde konuştular. Kesintiler nedeniyle evlerindeki elektronik cihazların teker teker bozulduğundan yakınan vatandaşlar, "Faturalarımızı ödediğimiz halde hem konforumuzdan oluyor hem de durduğumuz yerde zarara giriyoruz. Yazın sıcakta, kışın soğukta kalıyoruz. Nefes almak için makineye bağlı elektriğe muhtaç olan insanlar var. Artık yaşadığımız mağduriyet bir an önce bitsin" ifadelerini kullandı.

PARKIN ÇEVRESİNDEKİ ÇALILAR İNSANLARA ZARAR VERİYOR

İZMİR'İN Konak ilçesinde oturan Emin Şahin, İhsan Alyanak Çocuk Parkı'nın etrafına dikilen 'Ateş dikeni' isimli çalıların sökülmesini istedi. Şahin, "Ateş dikeni zehirli olup çocuklar ve hayvanlar üzerinde olumsuz etki bırakabilmektedir. Ayrıca parkın etrafındaki bu çalılara ayağı takılıp düşen el ve ayaklarından yaralanan birçok insan var" dedi.

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SÖKÜLMESİ GEREKİYOR

KONAK Belediyesi tarafından Kılıçreis Mahallesi'ndeki İhsan Alyanak Çocuk Parkı'nın etrafına yerleştirilen 'Ateş dikeni' isimli çalıların çevredeki vatandaşlara zarar verdiğini iddia eden Emin Şahin, bu çalıların sökülüp yerlerine başka bir bitki dikilmesini istedi. Şahin, "Her şikayetçi olduğumda bana aynı cevapları veriyorlar. Yaptıkları incelemelerde mevcut çalıların oyun alanında olmadığını söylüyorlar ancak Ateş dikeni isimli çalılar hala park çevresinde duruyor. Çevre sakinleri olarak buradaki çalıların tamamının sökülmesini istiyoruz. Noterden de ihtarname gönderdik ancak bir sonuç alamadık. Dikenli olan bu çalıların uzmanlarca zehirli olduğu belirtiliyor. Bu çalılar dikildiği günden bugüne parkta oynayan, çevresinde koşan ve spor yapan birçok kişi bu çalılardan dolayı zarar gördü" diye konuştu.