Cemil Tugay: Körfez temizliği için canla başla çalışıyoruz

Son dönemde sık sık gündeme gelen İzmir Körfezi'ndeki kirlilik sebebi ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay açıklamalarda bulundu. Herhangi bir arıtma yada pompa istasyonundan kirlilik ile bir gram bile suyun gitmediğini belirten Tugay, son yıllardaki en büyük dip temizliğini gerçekleştirdiklerini ve bunun sonuçlarını en iyi şekilde alacaklarını belirtti. Başkan Cemil Tugay, İzmir Körfezi'ni kirlilikten arındırmak için uğraştıklarını

belirterek, diğer yandan da körfezde olası kirliliğe sebep olabilecek tüm işletmelere de ciddi denetimlerin yapıldığını vurguladı. Tugay, "Ben ve tüm ekibim körfezin temizlenmesi için elimizden gelen tüm olanakları kullanarak uğraşıyoruz. Gediz'den, Liman'dan, Tersane'den ve Organize Sanayi Tesislerinden gelen kirlilik için önlem alacağız. Tüm personelimizle birlikte en iyisini yapmak için çalışıyoruz" dedi.