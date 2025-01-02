İçi para dolu banka aracı ortadan kayboldu

İZMİR'İN Bornova ilçesinde bir bankanın zırhlı para nakil aracı ortadan kayboldu. İçi para dolu aracın Aydın'a kaçtığı sanılırken, çok geçmeden isim benzerliğinden bir karışıklığın yaşandığı ortaya çıktı. İzmir sınırlarında olan kayıp aracın halen bulunamadığı öğrenildi.

EMNİYET ALARMA GEÇTİ

İLK etapta kayıp banka aracının Aydın'ın Söke ilçesinde olduğu sanıldı. Söke Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, özel bir ekip görevlendirerek bölgede çalışma başlattı. Fakat bir süre sonra Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen ikinci bilgide aracın İzmir'de sinyal verdiği bildirildi.