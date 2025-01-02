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Haberler İzmir İzmir'de ikinci yangın faciasından dönüldü;mahsur kalan 6 çocuğu mahalleli kurtardı

İzmir'de ikinci yangın faciasından dönüldü;mahsur kalan 6 çocuğu mahalleli kurtardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’in Ödemiş ilçesinde, müstakil bir evde çıkan yangında mahsur kalan ve yaşları 1 ile 6 arasında olan 6 çocuk, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Annenin pazara gittiği sırada çıktığı öğrenilen yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen çocuklardan 3’ü hastaneye götürüldü, 3 çocuk ise olay yerinde ayakta tedavi gördü.

DHA

Giriş Tarihi: Gazete

İzmir’de ikinci yangın faciasından dönüldü;mahsur kalan 6 çocuğu mahalleli kurtardı

Yangın, bugün saat 17.30 sıralarında Türkmen Mahallesi Göçmen 1. Çıkmazı'nda bulunan müstakil evde çıktı. İçerisinde yaşları 1 ile 6 arasında değişen 6 çocuğun bulunduğu tek katlı evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden vatandaşlar, eve girerek mahsur kalan 6 çocuğu kurtararak, dışarıya çıkarttı.

İzmir’de ikinci yangın faciasından dönüldü;mahsur kalan 6 çocuğu mahalleli kurtardı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, sağlık ekipleri çocukları kontrol etti.

İzmir’de ikinci yangın faciasından dönüldü;mahsur kalan 6 çocuğu mahalleli kurtardı

Dumandan zehirlendiği tespit edilen 3 çocuk Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 3 çocuk ise ayakta tedavi edildi. Yangın ise itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak, söndürdü.

İzmir’de ikinci yangın faciasından dönüldü;mahsur kalan 6 çocuğu mahalleli kurtardı

Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada, olay saatinde Suriye uyruklu babanın işte, annenin ise pazara gittiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

5 KARDEŞ YANARAK CAN VERMİŞTİ

İzmir'in Selçuk ilçesinde geçen kasım ayında elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşları 1 ile 5 arasında olan 5 çocuk hayatını kaybetmişti. Eşi cezaevinde olan Melisa Sinem Akcan'ın çalışmak için çocuklarını evde yalnız başına bıraktığı öğrenilmişti.

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