Meydanlarda yeni yıl coşkusu

İzmirliler 2025'i Kültürpark'ta büyük bir coşkuyla karşıladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 Aralık'tan beri düzenlenen Yeni Yıl Festivali dopdolu etkinliklerin ardından yeni yıl programı ile devam etti. Kültürpark'ı dolduran binlerce İzmirli, ünlü radyocu Nihat Sırdar'la unutulmaz bir gece yaşarken doyasıya eğlendi.

Kültürpark, yeni yıl kutlamaları için özel olarak süslendi. Yapılan etkinliklerle İzmirlilere keyifli bir gece yaşatıldı.

FESTİVALE BÜYÜK İLGİ

Alanı dolduran binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Sırdar'ın diyaloglarıyla keyifli anlar geçiren İzmirliler, sahnedeki gösteriye cep telefonlarının ışıklarıyla katıldı. Saatler 12'yi gösterdiğinde hep bir ağızdan 10'dan geriye sayım başladı. Büyük bir coşkuyla karşılanan 2025 yılının ilk şarkısı İzmir Marşı oldu. Kültürpark'ta yılbaşına özel süslenen alışveriş ve yeme içme stantlarının yanı sıra çocuk oyun alanları ve yapay buz pisti de yoğun ilgi gördü. Festival alanı konserlerden dans gösterileri ve sahne şovlarına kadar birçok etkinlikle yeni yıl coşkusunu İzmirlilere doyasıya yaşattı.

EMNİYETTEN YOĞUN MESAİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise yılbaşı gecesinde de yoğun mesai harcadı. Kentin birçok noktasında denetim gerçekleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri ile Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en hareketli bölgesi olan Alsancak'ta uygulama yaptı. Polis ekipleri tarafından durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlara hem Genel Bilgi Tarama (GBT) hem de alkol kontrolü yapıldı. Öte yandan, İzmir'de 15 bin 124 personelin yeni yıl kutlamaları kapsamında aktif olarak kentin birçok noktasında görev aldığı öğrenildi.

Muğla'da kurulan buz pateni pisti gençlerin ilgisini çekti.

MUĞLA 2025'E FESTİVALLE 'MERHABA' DEDİ

MUĞLA'DA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 4 gün süren Muğla Yeni Yıl Festivali, vatandaşların akınına uğradı. Kent Meydanı'nda düzenlenen festivalde; buz paten pisti, yılbaşı marketleri, çeşitli süslemeler yer aldı. 31 Aralık'ı 1 Ocak 2025'e bağlayan gece Rock'a Balık grubu sahne aldı. Festivale katılan vatandaşlar, "Gerçekten çok güzel olmuş. Ambiyans harika, biz çok mutlu olduk. Gezdik, eğlendik, hediyeler aldık. Buz pateni gerçekten iyi fikir" dedi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2024'ü acısıyla, tatlısıyla geride bıraktıklarını dile getirip yeni yılın mutluluğun, sevginin, umudun yılı olmasını diledi.