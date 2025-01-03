İzmir’de ilaçlama faciasında Altay bebek ölmüştü! Bilirkişi raporu hazır

BİLİRKİŞİ RAPORU: İLAÇLAMA SİSTEMATİK YAPILMAMIŞ, YAŞAM ALANINA UYGUN İLAÇ SEÇİLMEMİŞ
Mahkeme tarafından atanan Yüksek Kimya Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Bekir Gül, Ziraat Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Hakan Kaykanat, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Soner Yıldırım tarafından 23 Aralık'ta bilirkişi raporu hazırlandı. 19 sayfalık raporda, yapılan inceleme, tespit ve teknik analizler sonucunda, söz konusu daire ve binadaki fumigasyon ilaçlamanın sistematik bir şekilde çalışamadan yapıldığı ve insan yaşam alanına uygun ilaç-fumigant seçilmemiş olduğu belirtildi. Raporda, fumigasyon-ilaçlama adımlarına uyulmadığı, bina sakinleri ile toplantı yapılıp, işin ciddiyeti ve bina sakinlerinin dikkat edeceği hususlar hakkında yeterli bilginin verilmediğine dikkat çekildi. İlaçlamanın binadakiler tam olarak çıkarılmadan ve ilaçlanacak yerde diğer dairelere gaz sızıntısını önleyecek gerekli izolasyon sağlanmadan ve diğer dairelerde gerekli önlemler alınmadan yapıldığı kaydedildi. Hem ilaçlama günü hem de ilaçlamanın ertesi gününde binada zehirli gaz ölçüm ve kontrolleri yapılmadan binadaki bazı daire sakinleri yaşamlarını sürdürdüğü, bazılarının da apartmanda olması gereken gaz değerleri bilgisinden mahrum olarak bekleme süresi dolmadan binaya dönmesi sonucunda olayın yaşandığı da raporda belirtildi.
'YAZILI OLARAK HERHANGİ BİR BİLDİRİM YAPMADIK'
Raporda, temizlik ve ilaçlama firması sahibi Bülent Öz'ün ifadesine de yer verildi. Öz'ün ifadesinde, "Bu ilaçların özel izne tabi olup, ev tipi uygulama için uygun olmadığını biliyordum. Bu haşerenin yok edilmesinde başkaca bir ilaçlama yöntemi etkin değildir. Bu kimyasalların uygulanmasında Tarım İl Müdürlüğü'ne bildirim yapılarak karantina yapılması neticesinde uygulama gerçekleştirilir. Yazılı olarak herhangi bir kimseye bildirim yapmadık. Zorunluluğumuz olmadığı için herhangi bir kuruma bilgi vermedik" dediği belirtildi.
BİLİRKİŞİ: FİRMA SAHİBİ VE İLAÇLAMAYA YARDIMCI OLAN SORUMLU
Olayın yaşanmasında, ilaç kullanılmadan önce bina sakinlerine bilgilendirme yapılmaması, ilaçlanan daire dışında kalan diğer dairelerin ilaçtan etkilenmemesi için izolasyon tedbirlerini alınmaması, ilaçlamadan hemen sonra, ilaçlanan dairede, apartman boşluğu ve diğer dairelerde havadaki fumigant miktarının uygun aralıkta olup, olmadığını ölçülmemesi dikkate alındığında ilaçlama firması sahibi Bülent Öz'ün ana etken olduğu belirtildi. İlaçlamaya yardımcı olan Eyüp Gödelezli'in de dikkatsiz ve tedbirsiz davranışı ile olayın gelmesinde etkili olduğuna dikkat çekildi. Raporda ayrıca ilaçlamayı yaptıran Semra Gökbaş ve Mübeccel Ertürk'ün 'işveren' olmadığı için çalışma sırasında alınması gereken önlemlerle birlikte herhangi bir denetim, gözetim ve kontrol yükümlülüğünün bulunmaması, Ethem Gödelezli'nin ise sadece ilaçlamaya aracılık etmesi nedeniyle etkilerinin bulunmadığı vurgulandı.