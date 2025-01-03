Ölümden rol yaparak kurtuldu!

İzmir'de 14 yıllık eşinden şiddet nedeniyle boşanmak isteyen kadın, cani kocasından ölü taklidi yaparak kurtuldu. Akıl almaz olay, Karabağlar ilçesinde yaşandı. İddiaya göre boşanma aşamasında olan 40 yaşındaki R.T. barışma teklifini kabul etmeyen 14 yıllık eşi K.T. tarafından evde sopayla darp edilerek öldüresiye dövüldü. Eşinin şiddetinden kurtulmak için o an aklına bir film sahne gelen R.T. ölü numarası yaptı.

İzmir'de yaşayan R.T, boşanma aşamasında olduğu eşinin saldırısından o an aklına gelen film sahnesi sayesinde kurtuldu.

Gözü dönen K.T. eşinin öldüğünü sanıp kanlı ellerini yıkayıp üzerini değiştirdikten sonra evden ayrıldı. Eşinin evden ayrılmasının ardından yarı baygın haldeki R.K. hemen komşularını ve polisi aradı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, perişan haldeki kadına ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan R.K., boyun ve vücudunun büyük bölümünde oluşan çok sayıda yara ve darbe nedeniyle yoğun bakıma alındı. Genç kadın yaşam savaşı verirken, R.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Cani koca K.T. 15 yıl hapis cezası aldı.

YARGITAY CEZAYI ONADI

Doktor kontrolünden geçirildikten sonra emniyet güçleri tarafından adliyeye sevk edilen K.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öfkeli koca ardından boşandığı eşine darp ve kasten öldürmeye teşebbüsten 15 yıl hapis cezası aldı. K.T'nin avukatları karara itraz etti. Ancak dayakçı kocanın aldığı 15 yıl aldığı ceza Yargıtay tarafından da onandı.

Av. Sibel Önder

'HİÇBİR SUÇ CEZASIZ KALMAZ'

EŞİNİ öldürmek suçundan ilk etapta beraat alan Ahmet Polat'ı ısrarlı savunma yaptıktan sonra ağırlaştırılmış mübbet hapis cezası almasını sağlayan avukat Sibel Önder "Hiçbir suç cezasız kalmaz. Davayı aldığım ilk andan itibaren kasten öldürmeye teşebbüs suçu işlendiğini ve ağır şekilde cezalandırılmasını gerektiğini savunduk. Allaha şükür dayakçı koca 15 yıl bu cez ayı aldı" dedi.