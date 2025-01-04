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Haberler İzmir İzmir'de acı ölüm! Bisikletiyle gezintiye çıkan güreşçi Tuna istinat duvarından düştü

İzmir'de acı ölüm! Bisikletiyle gezintiye çıkan güreşçi Tuna istinat duvarından düştü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde 3 arkadaşı ile elektrikli bisikletleriyle gezmeye çıkan güreşçi Tuna Toplar (13), istinat duvarından düşerek hayatını kaybetti.

DHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de acı ölüm! Bisikletiyle gezintiye çıkan güreşçi Tuna istinat duvarından düştü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen elektrikli bisikletin sürücüsü güreşçi Tuna Toplar (13), hayatını kaybetti.

İzmir’de acı ölüm! Bisikletiyle gezintiye çıkan güreşçi Tuna istinat duvarından düştü

Olay, saat 14.00 sıralarında Zafer Mahallesi Ahrandı Yolu Yenikent Sitesi mevkiSinde meydana geldi. 50. Yıl Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Tuna Toplar ile 3 arkadaşı elektrikli bisikletleriyle gezmeye çıktı. Yokuş aşağıya inen Toplar, kullandığı elektrikli bisikletin hakimiyetini kaybetti. Toplar, elektrikli bisikletiyle yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından kaldırıma düştü.

İzmir’de acı ölüm! Bisikletiyle gezintiye çıkan güreşçi Tuna istinat duvarından düştü

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Toplar, kurtarılamadı. Toplar'ın geçen yıl düzenlenen serbest güreş müsabakasında Ödemiş 1'incisi olduğu öğrenildi.

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