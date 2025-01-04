İzmir’de robotik cerrahi başarısı

İzmir'de özel bir hastanede tedavi gören İsmail Ateş isimli hasta, gerçekleştirilen robotik ameliyatla dalağını kaybetmeden sağlığına kavuştu. Aynı gün saatler sonra ayağa kalkabilen Ateş, hastane yönetimi ve doktorlarına teşekkür etti. Operasyonla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Özgür Fırat, "Yaklaşık 7-8 yıl kadar önce hastamızın sağ böbreği, tespit edilen bir kitle nedeniyle operasyonla alınmak zorunda kalınmış. Bu nedenle sol böbreği, sağlık açısından çok daha büyük bir önem taşıyordu. Takip süreçlerinde ise, pankreasın gövdesinde meydana gelmiş bir kitle tespit edildi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, bu kitlenin cerrahi müdahale ile alınmasının gerekliliğine karar verdik." diye konuştu.

İYİLEŞME SÜRECİ HIZLANDI

Pankreas ameliyatlarının çoğu zaman dalağın da alınmasını gerektirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Özgür Fırat, "Bu operasyon, kapalı ameliyat olarak bilinen bir grupta yer alıyor. Robot yardımlı laparoskopik cerrahi olarak da adlandırılabilir. Özetle, hastanın karnında büyük bir kesi açmadan, yaklaşık bir santimetrelik delikler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu sayede iyileşme süreci çok daha hızlı oluyor" dedi.