İzmir’de elektrik kesintisi 5 Ocak Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
10:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Fatih
9:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR
Bayraklı
Adalet
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
İskele
Merkez
9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Şemsiler
9:00 - 14:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi
10:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
İhsaniye
Boynuyoğun
Büyükkemerdere
Büyükkömürcü
Cambazlı
Çeriközü
Çiniyeri
Dağdere
Somak
Turgutlu
Adnan Menderes
Akkoyunlu
Dallık
Dibekçi
Işıklar
Küçükburun
Mahmutlar
Dere
Duatepe
Karaca Ali
10:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Bülbüldere