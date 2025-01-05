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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 5 Ocak Pazar

İzmir'de elektrik kesintisi 5 Ocak Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

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İzmir’de elektrik kesintisi 5 Ocak Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İzmir’de elektrik kesintisi 5 Ocak Pazar

10:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Fatih

9:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR
Bayraklı
Adalet

9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
İskele
Merkez

9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Şemsiler

İzmir’de elektrik kesintisi 5 Ocak Pazar

9:00 - 14:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi

10:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
İhsaniye
Boynuyoğun
Büyükkemerdere
Büyükkömürcü
Cambazlı
Çeriközü
Çiniyeri
Dağdere
Somak
Turgutlu
Adnan Menderes
Akkoyunlu
Dallık
Dibekçi
Işıklar
Küçükburun
Mahmutlar
Dere
Duatepe
Karaca Ali

10:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Bülbüldere

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