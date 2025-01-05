İzmir’de teröristlerin hain planına karşı canını siper eden kahraman: Fethi Sekin

İzmir Adalet Sarayının C Blok girişinde PKK'lı teröristlerce patlayıcı yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile saldırıda kurşunların isabet etmesi sonucu şehit olan adliye çalışanı Musa Can, şehadetlerinin yıl dönümünde yad ediliyor.

Adliye önünde motosikletli trafik polisi olarak görev yaparken teröristlerin planını gerçekleştirmesini engelleyen ve tüm Türkiye'nin kahramanı olan Fethi Sekin, yardımseverliği, insanlarla olan güzel iletişimi ve neşeli haliyle hatırlanıyor.

ELAZIĞ'DA BAŞLAYAN HAYAT HİKAYESİ

Fethi Sekin, 1973'te Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde doğdu.

Lise eğitimi sonrası girdiği Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulundan 1995'te mezun olan Sekin, polisliğe Kilis'te başladı. Buradaki görevinin ardından 1999'da Bingöl'e tayini çıkan Sekin, kentte 3 yıl görev yaptıktan sonra 2002'de İzmir'de görevlendirildi.

Tüm Türkiye'ye adını "kahraman" olarak duyuracağı İzmir'de 15 yıl görev yapan Sekin, evli ve 2 çocuk babasıydı.