  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir dahil 77 ilde 'Narkokapan-5' operasyonu! 1713 şüpheli yakalandı

İzmir dahil 77 ilde 'Narkokapan-5' operasyonu! 1713 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... Aralarında İzmir'in de olduğu 77 ilde düzenlenen "Narkokapan-5" operasyonlarında 1713 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 839 kilogram uyuşturucu ile 1 milyon 168 bin bin 42 uyuşturucu hap ele geçirildi.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir dahil 77 ilde ’Narkokapan-5’ operasyonu! 1713 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde düzenlenen, iki haftadır devam eden "Narkokapan-5" operasyonlarında 1713 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesinin koordinasyonunda Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Konya ve Adana başta olmak üzere 77 ilde "Narkokapan-5" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

İki haftadan bu yana süren operasyonlar sonucu 839 kilogram uyuşturucu ile 1 milyon 168 bin bin 42 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, 1713 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, paylaşımında, "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde 'geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.' Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir dahil 77 ilde ’Narkokapan-5’ operasyonu! 1713 şüpheli yakalandı Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız

İzmir dahil 77 ilde ’Narkokapan-5’ operasyonu! 1713 şüpheli yakalandı İzmir dahil 77 ilde ’Narkokapan-5’ operasyonu! 1713 şüpheli yakalandı İzmir dahil 77 ilde ’Narkokapan-5’ operasyonu! 1713 şüpheli yakalandı

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA