İzmir’de ekmeğe zam! İşte güncel fiyat...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği komisyonunun aldığı kararın ardından 20 gram ekmeğin fiyatı 10 TL'den 12,5 TL'ye yükseldi. Yeni fiyatın yarından itibaren geçerli olacağı bildirildi. İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, artan maliyetler nedeniyle zam yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Ekmeğin girdisi denilince akla sadece un, maya gelmesin. Akaryakıt, kiralarımız, yanımızda çalıştırdığımız insanların ücretleri, SGK primleri gibi yan giderlerle birlikte ekmeğin 41 çeşit maliyet girdisi var.