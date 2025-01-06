İzmir’in o ilçesinde 8 saatlik su kesintisi 6 Ocak Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugünün su kesintisi detaylarını duyurdu. İşte ilçe ilçe bugün yaşanacak su kesintileri...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugünün su kesintisi detaylarını duyurdu. İşte ilçe ilçe bugün yaşanacak su kesintileri...
ALİAĞA FATİH
06.01.2025 saat 09:50 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI BAYRAKLI, FUAT EDİP BAKSI, ÇİÇEK, ALPASLAN
06.01.2025 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ATATÜRK, İNÖNÜ MAH
06.01.2025 saat 10:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME 16 EYLÜL
06.01.2025 saat 10:30 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR MUAMMER AKAR, GENERAL KAZIM ÖZALP, POLİGON
06.01.2025 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA BAHARİYE
06.01.2025 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ÇİLEME
06.01.2025 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN VİLLAKENT
06.01.2025 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ GÖLCÜK, YOLÜSTÜ, BİRGİ, OVAKENT, ARTICAK, ÜÇKONAK, KIŞLA, TÜRKÖNÜ, KARAKOVA, GERELİ, GERÇEKLİ
06.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.