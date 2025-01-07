Büyükşehir Belediyesi 5 yeni mezarlık açacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin artan mezarlık ihtiyacına cevap verebilmek için 2025 yılında 5 ilçede 282 bin metrekare alanı defin hizmetlerine açacak. Bornova Kayadibi Mahallesi'nde 100 bin, Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'nde yaklaşık 60 bin, Kemalpaşa Akalan Mahallesi'nde 5 bin, Menemen Yayla (Emiralem) Mahallesi'nde 93 bin, Seferihisar Turgut Mahallesi'nde yaklaşık 24 bin olmak üzere 282 bin metrekarelik alanın defin hizmetine açılması planlanıyor.

AYDA 3 BİN KİŞİ

Her ay 3 bin, yılda 36 bin kişinin defnedildiği şehirde yıllık 150 dönüm alanın mezarlık olarak gömüye açılması gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlılar Dairesi Başkanı Ali Kemal Elitaş da kentte aylık 3 bin yurttaşın hayatını kaybettiğini söyledi. Bu nedenle yeni mezarlık alanlarının büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Ali Kemal Elitaş, "Belediyemiz 22 milyon metrekare yani yaklaşık Konak ilçesi büyüklüğünde mezarlık alanına sahip. Kentin artan mezarlık ihtiyacını karşılamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Hayatını kaybeden 3 bin vatandaşımızın yaklaşık yüzde 17'si nakille il dışına gidiyor. Bir havayolu şirketi ile yaptığımız protokolle Türkiye'nin her yerine nakil de gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın yaşadığı bu zorlu süreçlerde onlara destek oluyoruz. Havalimanı olmayan yerlere de cenaze nakil araçları ile cenazeleri ulaştırıyoruz" diye konuştu.