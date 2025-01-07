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Emine Erdoğan'dan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

HABER MERKEZİ

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Emine Erdoğan’dan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın empatiyi büyütmeye ve toplumsal duyarlılığı pekiştirmeye vesile olmasını diledi.

Erdoğan, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Unutmayalım ki gerçek engeller, farkındalıktan yoksun kalplerde saklıdır. Erişilebilir bir dünya, yalnızca bir hayal değil, hepimizin çabasıyla gerçeğe dönüşebilecek bir hedeftir. Görme engelli kardeşlerimizin karşılarına çıkan engelleri, sevgi, anlayış ve dayanışmayla aşalım. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın, empatiyi büyütmeye ve toplumsal duyarlılığımızı pekiştirmeye vesile olmasını diliyorum."

Emine Erdoğan’dan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası paylaşımı

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