İzmirli firmalar davet edilmedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer'in başkanlığında, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da yer aldığı, dönemin İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın koordine ettiği kooperatif modeli uygulaması Dr. Cemil Tugay tarafından bakanlık ve müfettiş raporlarını gerekçe gösterilerek durdurulmuştu. Tugay, inşaat çalışmalarının belediye şirketi İZBETON vasıtasıyla devam ettirileceğini açıklanmıştı.

İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer

İZBETON ihalesine İstanbul, Ankara ve Bursa'dan firmalar katıldı fakat ��zmirli firmaların haberi olmadı.

DÖRT ŞEHİR YER ALDI

Yeni süreç, İZBETON'a genel müdür olarak atanan Hüseyin Sezer tarafından koordine edildi. Daha önce genel müdür olarak görev yapan ve uzun süredir mali yapı, ihaleler ve kooperatif modeline yönelik çalışmalar yürüten Sezer'in başında bulunduğu İZBETON Genel Müdürlüğü, yaklaşık maliyeti 2 milyar TL'yi bulan ikmal inşaatları ve yeni çalışma sistemi için "davetiye" usulü ihale gerçekleştirdi.

İhalaye, Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (Ankara) yanında Tuna Yapı (İstanbul), Gürtaş İnşaat (İstanbul) ve Yedisalkım İnşaat (Bursa) gibi şirketler de teklif

verdi. Davetiye usulü gerçekleşen ve İzmirli hiçbir firmanın katılmadığı görülen ihalede, en uygun teklifi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'de daha önce farklı etaplarını yapan Okçuoğlu firmasının verdiği öğrenildi.

Eski Genel Müdür Heval Savaş Kaya

SÖZLEŞMELER FESHEDİLDİ

YEREL seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna Tunç Soyer'den sonra Cemil Tugay'ın oturmasının ardından İZBETON kentsel dönüşümden el çektirilmiş, mevcut 4 kooperatifin sözleşmesi de feshedilerek tüm yetki belediye şirketi Egeşehir'e verilmişti. Başkan Tugay'ın İZBETON'u devre dışı bırakarak belediye iştiraki Egeşehir aracılığı ile binaların yapımının tamamlanacağını duyurmasının ardından sözleşmeleri feshedilen kooperatiflerin zabıta ekiplerince şantiyelerden çıkarıldı. Öte yandan bütün süreci de İzmir Büyükşehir Belediyesi üstlendi. İzBB'den yapılan açıklamada, "Şimdi, mahkeme bilirkişi raporlarındaki seviye ve kalan işler tespitleri esas alınarak beş ayrı kentsel dönüşüm projesi yapım işlerinin, iştiraklerimizden İZBETON ve Egeşehir şirketlerimizin koordineli çalışmasıyla hızla tamamlanması aşamasına geçiyoruz" ifadeleri kullanıldı.