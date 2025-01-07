Koleje yargı tokadı

VELİ OKULA DAVA AÇTI

İZMİR 9. Tüketici Mahkemesi, fahiş fiyat artışları ve yemek, kitap gibi ilave ücret talep ettikleri uygulamalarla tepki çeken özel eğitim kurumlarıyla ilgili ilginç bir karara imza attı. İş insanı K.M, oğlu Ahmet M'yi kayıt ettirdiği Karşıyaka'daki Bahçeşehir Koleji'ne yemek ve kitap bedeli kılıfıyla fazla para istediği gerekçesiyle dava açtı.

Mahkeme, 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim yılları için fazladan alınan 26 bin ile 56 bin liranın veliye iadesine karar verdi.

TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK

ALINAN kararın emsal niteliğinde olduğunu ve bundan sonra birçok velinin çocuklarının okul kaydını yenilerken istenen ücretleri ödemek zorunda kalsalar dahi paranın iadesi için aynı yolu izleyebileceğini söyleyen Avukat Egemen Güney, "Bu karar Türkiye'deki yüzbinlerce öğrenciyi ve veliyi ilgilendiriyor. Mahkeme heyeti, verdiği bu emsal kararla okul yönetimlerinin keyfi kararlarına dur demiştir" ifadelerini kullandı. Özel okullar eğitim ücretlerinde TÜFE+5 sınırını geçemiyor.

Ailenin avukatı Egemen Güney, "Okul kayıt yenilememekle tehdit ettiği için veli çocuğunu kaydettirmek zorunda kalmış. Ancak bu karar, bu tarz uygulamalara karşı emsal oluşturacak" dedi.