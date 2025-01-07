Lunaparkın elektriği kesildi

İZMİR Basmane'de bulunan lunaparkın önceki gün elektriği kesildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile davaları devam eden lunapark sahibi Önder Coşkun, "Yargı süreci devam ederken ve herhangi bir nihai karar verilmediği halde elektriklerin kesilmesiyle yürütmenin durdurulması kararı ortadan kaldırılmıştır. 51 yıldır aralıksız olarak işletmeciliğini üstlendiğimiz, İzmir Enternasyonal Fuar alanında bulunan Coşkun Lunapark'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tahliye edilerek, tesisimizin kaldırılacağına dair yürütülen işlemlere karşı tarafımızca yargı yoluna başvurulmuştur. Sayın İdare Mahkemesi tarafından Yürütmenin Durdurulması kararı verilmiştir.

Bu karar Yüksek Mahkeme tarafından da onanmıştır. Sonrasında mevcut durumda herhangi bir değişiklik olmamasına karşın yargı süreci devam ederken ve herhangi bir nihai karar verilmediği halde yürütmenin durdurulması kararı ortadan kaldırılmıştır. Bu yönde gerekli itirazlar tarafımızca yapılmış ve hukuki süreç devam etmektedir" ifadelerini kullandı.