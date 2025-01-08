Büyükşehir’in maaş krizi İzmir’i vurdu

En fazla borca sahip 5 belediyeden biri arasında yer alan CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde maaş krizi patlak verdi. CHP'li belediye, 7 Ocak'ta yatması gereken işçi maaşlarının sadece üçte birini hesaplara yatırınca belediyede örgütlü sendika tam gün iş bıraktı. İzmirliler hem 580 civarında otobüsün sefere çıkmaması hem de yollara dökülen binlerce eylemci sebebiyle ulaşımda zor bir gün geçirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay

TUGAY'DAN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 32 belediye şirketinden yalnızca 3'ünde ücret ödemelerinin üç gün gecikeceğini, diğer 29 şirkette ise ödemelerin gününde ve tam olarak yapılacağını açıklasa da grev ve eyleme engel olamadı. Borçları sebebiyle İller Bankası'ndaki payda kesinti olduğunu söyleyen Tugay "Bu durum, iştirakimiz 32 şirketten 3'ünde 7 Ocak'ta yapılması gereken ücret ödemelerinin üç iş günü ertelenmesine yol açmıştır. 29 şirketimizde çalışma arkadaşlarımızın birikmiş ikramiye, aile yardımı ve diğer hakları ile Aralık ayı ücretlerine ilişkin 7 Ocak'taki ödemelerinin yapılması talimatı bankalara verilmiştir" dedi.

İşçilerin yürüyüşü ve otobüs seferlerinin azalması nedeniyle bazı noktalarda trafik sıkışıklığı oluştu.

Ancak Tugay'ın sözleri sonuçsuz kaldı ve dün sabah erken saatlerde bir araya gelen binlerce işçi sendika binasından Büyükşehir hizmet binasının bulunduğu Basmane Meydanı'na yürüdü. İş bırakma eylemi nedeniyle 580 civarında otobüs de gün içinde seferlere çıkmadı.

Kent genelinde yürütülen asfaltlama çalışmaları dururken İZBB sorumluluğundaki park, bahçe ve rekreasyon alanlarının bakım, temizlik, sulama ve onarım çalışmaları da yapılamadı.

Sabah erken saatlerde bir araya gelen binlerce işçi sendika binasından Büyükşehir hizmet binasının bulunduğu Basmane Meydanı'na yürüdü.

ALACAKLAR ÖDENMEDİ

İdari birimlerde çalışan sendika üyesi personeller iş bıraktığı için belediyenin iç işleyişinde de ciddi aksamalar yaşandı. Tüm bu gelişmeler nedeniyle bazı ana caddelerde trafik durma noktasına geldi. Alanda konuşma yapan Disk Genel İş 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, "İZENERJİ ve İZELMAN'da çalışan emekçiler olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve İzmir halkına hizmet eden; gece-gündüz demeden, altyapısından üstyapısına, doğumdan ölüme kadar kesintisiz hizmet veren işçileriz. Ancak maaş ve sosyal haklarımızın ödemesini, alın terimizin ve emeğimizin karşılığını zamanında alamayan işçileriz. İkramiye ve eğitim yardımı alacaklarımız ödenmedi" dedi.