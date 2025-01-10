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Haberler İzmir İZBAN durağında feci ölüm: Görevli tren ile bekleme noktasındaki boşluğa düştü

İZBAN durağında feci ölüm: Görevli tren ile bekleme noktasındaki boşluğa düştü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de, şehir içi ulaşımı sağlayan İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) durağında, dengesini kaybederek hareket halindeki tren ile yolcu bekleme peronu arasındaki boşluğa düşen, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (İZSU) güvenlik görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki Güngör Serhan Yeniaydın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA

Giriş Tarihi:

İZBAN durağında feci ölüm: Görevli tren ile bekleme noktasındaki boşluğa düştü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de, şehir içi ulaşımı sağlayan İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) durağında, dengesini kaybederek hareket halindeki tren ile yolcu bekleme peronu arasında boşluğa düşen bir kişi hayatını kaybetti.

İZBAN durağında feci ölüm: Görevli tren ile bekleme noktasındaki boşluğa düştü

Olay, akşam saatlerinde İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Ege Kent 2 Durağı'nda meydana geldi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (İZSU) güvenlik görevlisi olarak çalışan Güngör Serhan Yeniaydın (44), dengesini kaybetti ve hareket halindeki tren ile yolcu bekleme peronu arasında boşluğa düştü. Yeniaydın, düştüğü boşlukta sıkışarak ağır yaralandı.

İZBAN durağında feci ölüm: Görevli tren ile bekleme noktasındaki boşluğa düştü

Trenin durmasıyla Güngör Serhan Yeniaydın bulunduğu yerden çıkartıldı ve ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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