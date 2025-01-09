Kadın düşmanı CHP’li Önal mahkeme kararını tanımadı

İZMİR Bayraklı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Kadın Sığınma Evi'ni kapatıp, belediyenin öğrenci yurdunun kapısına da kilit vuran CHP'li Başkan İrfan Önal, yine bir skandalın altına imza attı. Önal, 12 yıldır Bayraklı Belediyesi'nde çalışan ve Serdar Sandal'ın başkanlığı döneminde haksız yere işten atılan Pınar Özkan'ın mahkemeden aldığı işe iade kararını görmezden geldi.

DİSK DE SAHİP ÇIKMADI

MAHKEMENİN kesinleşen gerekçeli kararını noter kanalı ile belirlenen yasal sürede belediyeye göndermesine rağmen işe iadesinin yapılmayan Özkan, Bayraklı Belediyesi önünde 16 Aralık'tan bu yana nöbet tutmaya başladı.

Başkan Önal'ın 'Seni işe geri alırsam diğer çıkarılanları da almak zorunda kalırım' dediği, yıllarca aidat ödeyip üyesi olduğu DİSK Genel İş Sendikası'nın da sahip çıkmadığı Özkan, 5 Eylül 2023'te cep telefonuna gelen whatsapp mesajı ile işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden iş akdinin sonlandırıldığını ifade etti.

Hakkını aramak için açtığı davada mahkemenin iş akdi feshinin geçersiz olduğu ve işe iadesinin yapılması gerektiği yönünde karar verdiğini vurgulayan Özkan, "Sendika işten atıldığımda 'Senin savunulacak bir tarafın kalmamış' diyerek yanımda durmadı, beni suçladı. Bizim nüfuzlu siyasi olarak güçlü eşimiz, dostumuz, akrabamız yok. Bunlardan biri olsaydı daha ağır suçlamalar olsa bile sorun yaşamayacaktık. Halkçı olduğunu iddia eden, kadın istihdamından, kadının sosyoekonomik konumundan bahseden CHP, Bayraklı Belediyesi'nde tam tersi davranıyor. Benim verilen tazminata değil, çalışmaya ihtiyacım var. Haksız yere atıldığım işimi geri alana kadar belediye binası önünde beklemeye devam edeceğim" dedi.