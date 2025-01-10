Tireli kardeşleri kaza ayırdı

İZMİR'İN Bayındır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Tireli Bayır kardeşlerden Volkan Bayır (25) hayatını kaybederken ağabeyi Soner Bayır (39) yaralandı. İki kardeşi birbirinden ayıran talihsiz kaza önceki akşam saat 21.00 civarında Bayındır'ın Arıkbaşı mahallesi, Çiftçigediği yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, Volkan Bayır'ın kullandığı motosiklet, Çiftçigediği mevkiine geldiğinde bir anda kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlanan motosiklette bulunan Volkan Bayır ve ağabeyi Soner Bayır yola savruldu.

Talihsiz kazada, sürücü Volkan Bayır olay yerinde hayatını kaybederken ağabeyi Soner Bayır ise yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Ağabey Bayır'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.