Yağışlar İzmir’e yetmedi! İçme suyu tehlikede...

"YAĞIŞLI KOŞULLARIN SÜRMESİ BEKLENİYOR"



İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, aralık ayının kentte yağışlı geçmesinin kuraklığın sona erdiği anlamına gelmediğini söyledi.



Barajların yeniden dolumunun kritik bir öneme sahip olduğunu anlatan Tağıl, şunları kaydetti:



"Sağanak yağışlar tam anlamıyla yeterli olmasa da sızma yoluyla bu dolum sürecine katkı sağlar. İzmir'in yoğun şekilde yeraltı suyu kullanan bir şehir olduğu unutulmamalıdır. İzmir'in içme suyunun yüzde 52'si yeraltı, yüzde 48'i ise yüzeysel su kaynaklarından sağlanmaktadır. Güney İzmir ise büyük ölçüde yüzeysel su kaynaklarından beslenmekte olup, Tahtalı Barajı en önemli su kaynağı olarak öne çıkmaktadır. Verilere göre, bağıl nemin yüksek olması nedeniyle yağışlı koşulların sürmesi beklenmektedir. Ancak son iki su yılında yaşanan yağış azlığı ve yaz sıcaklıklarının yüksekliği, yeraltı sularının dengesini sağlamayı zorlaştırmaktadır."