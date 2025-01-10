Yağışlar İzmir’e yetmedi! İçme suyu tehlikede...

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, İzmir kent merkezinde aralık ayında yağışlar normale ve geçen seneye oranla arttı. Aralık ayı uzun yıllar yağış ortalaması metrekareye 145,9 kilogram olan kente, 2023 yılının aralık ayında 116,1 kilogram, 2024'ün aynı periyodunda ise 197,9 kilogram yağış düştü. Artış, normaline göre yüzde 35, 2023'e göre yüzde 70 civarında oldu. İzmir'de, bu oranla, metrekareye 230,6 kilogram yağış düşen 2021 yılından bu yana en yağışlı aralık ayı yaşandı.