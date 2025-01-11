Ege’de sevindiren rakamlar! Son 10 yılın en yüksek yağışları kaydedildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılı Aralık ayı Sıcaklık ve Alansal Yağış raporları yayınlandı. Normaline göre sıcaklığın 1,3 derece arttığı 2024 yılı Aralık ayında, yağışların normaline göre yüzde 4 azaldığı belirlendi.

SICAKLIK 1,3 DERECE YÜKSELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık raporuna göre; 2024 yılı Aralık ayında ortalama sıcaklıklar batıdaki birçok ilde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. 1991-2020 normalleri aralık ayı ortalama sıcaklığı 4,8 derece iken, 2024 yılı Aralık ayı sıcaklığı 6,1 derece ile normallerinin 1,3 derece üzerinde gerçekleşti. Aralık ayında en düşük sıcaklık eksi 26,8 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık 26 derece ile İnebolu'da tespit edildi.

YAĞIŞLAR NORMALE GÖRE AZALDI

Yağış raporuna göre; Türkiye geneli aralık ayı yağışı normalinin altında, geçen yıl aralık ayı yağışının üzerinde gerçekleşti. Aralık ayı yağışı metrekareye 73 kilogram, aralık ayı normali (1991-2020) 75,7 kilogram, 2023 yılı Aralık ayı yağışı 68,5 kilogram ölçüldü. Yağışlarda normaline göre; yüzde 4 azalma, geçen yıl aralık ayı yağışına göre yüzde 7 artma meydana geldi. İl geneli yağışlarda en fazla yağış 314,9 kilogram ve normaline göre en fazla artış yüzde 84 ile Muğla'da meydana geldi. En az yağış 12,4 kilogram ile Iğdır ve normaline göre en fazla azalma yüzde 70 ile Hakkari'de gerçekleşti.