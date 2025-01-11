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İzmir'de elektrik kesintisi 11 Ocak Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesinti detaylarını duyurdu. İşte 11 Ocak Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de elektrik kesintisi 11 Ocak Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrik kesintileri yaşanacak ilçeler araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 11 Ocak Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 11 Ocak Cumartesi

9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Göksu

9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Salman
Küçükbahçe

11:00 - 14:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Çiniliköy
Nazarköy
Yukarıkızılca Merkez
Soğukpınar

9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Sarısu

9:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Alsancak

İzmir’de elektrik kesintisi 11 Ocak Cumartesi

10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Çaltı

13:15 - 17:15
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kemer
Hacıhasan

9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Ertuğrul

10:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Denizli

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