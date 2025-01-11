İzmir’de elektrik kesintisi 11 Ocak Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrik kesintileri yaşanacak ilçeler araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 11 Ocak Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrik kesintileri yaşanacak ilçeler araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 11 Ocak Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Göksu
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Salman
Küçükbahçe
11:00 - 14:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Çiniliköy
Nazarköy
Yukarıkızılca Merkez
Soğukpınar
9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Sarısu
9:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Alsancak
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Çaltı
13:15 - 17:15
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kemer
Hacıhasan
9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Ertuğrul
10:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Denizli