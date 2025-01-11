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Haberler İzmir Meteoroloji'den İzmir'e gök gürültülü yağış uyarısı! Yarın bu saatlere dikkat!

Meteoroloji'den İzmir'e gök gürültülü yağış uyarısı! Yarın bu saatlere dikkat!

Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji verilerine göre İzmir'de yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı.

DHA

Giriş Tarihi:

Meteoroloji’den İzmir’e gök gürültülü yağış uyarısı! Yarın bu saatlere dikkat!

Son dakika İzmir haberleri...Meteoroloji yetkilileri, İzmir'de yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, olası olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak, İzmir il genelinde yarın (pazar) öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji’den İzmir’e gök gürültülü yağış uyarısı! Yarın bu saatlere dikkat!

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Sağanak yağışın 13 Ocak saat 21.00 sıralarında etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

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