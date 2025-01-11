Meteoroloji’den İzmir’e gök gürültülü yağış uyarısı! Yarın bu saatlere dikkat!

Son dakika İzmir haberleri...Meteoroloji yetkilileri, İzmir'de yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, olası olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak, İzmir il genelinde yarın (pazar) öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor.