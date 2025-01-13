Karşıyaka’da taşınan anıtı diken mühendisten tepki

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Soğukkuyu'daki Cevdet Bilsay Caddesi'ne 2020 yılında iş insanı Armağan Çağlayan'ın 1,5 milyon lira harcayarak yaptırdığı 'Tek Vücut Anıtı'nı tescilli yapılara uygun olmadığı ve şikayet olduğu gerekçesi ile yıkıp, 1847/25 sokağın köşesindeki parkın içine taşıdı.

ESER KATLEDİLDİ

İNŞAAT Yüksek Mühendisi Çağlayan suç duyurusunda bulununca Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, Büyükşehir görevlileri hakkında Valilikçe ön inceleme başlatılmasına karar verdi. 2018 yılında Karşıyaka ve Büyükşehir Belediyesi'nden her türlü onay ve ruhsatın alındığını aktaran Çağlayan, "Anıtın yapımına ruhsat verildiğinde tescilli yapılar oradaydı. Anıt için yurt dışından özel getirttiğim paslanmaz çelik malzemeler kaynak makinaları ile kesildi, şekli bozularak başka bir yere konuldu.

Sanat ruhu olan kişi zaten eserin katledildiğini anlar. Tugay hata yaptığını, aynı ölçülerde aynı malzeme ile aynı yere anıtı tekrar inşa edeceği sözünü verirse affederim. Yoksa tazminat davası açacağım" ifadelerini kullandı