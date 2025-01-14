Dini değerlere hakaret eden internet yayıncısı tutuklandı

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya yayıncısı Kartal Bulut Doğan hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'Kişinin hatırasına hakaret' suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Doğan, dün polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde söz konusu yayınlardaki açıklamaları alkolün etkisiyle yaptığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kartal Bulut Doğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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