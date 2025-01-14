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Dini değerlere hakaret eden internet yayıncısı tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de dini değerlere, Atatürk'e ve annesi Zübeyde Hanım'a hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Kartal Bulut Doğan, tutuklandı.

DHA

Giriş Tarihi:

Dini değerlere hakaret eden internet yayıncısı tutuklandı

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya yayıncısı Kartal Bulut Doğan hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'Kişinin hatırasına hakaret' suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Doğan, dün polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde söz konusu yayınlardaki açıklamaları alkolün etkisiyle yaptığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kartal Bulut Doğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Dini değerlere hakaret eden internet yayıncısı tutuklandı Dini değerlere hakaret eden internet yayıncısı tutuklandı Dini değerlere hakaret eden internet yayıncısı tutuklandı
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